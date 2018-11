Usa, Twitter cancella 10mila account che invitavano a non andare a votare

Twitter cancella account che invitano a non andare a votare. Il social ha cancellato oltre 10 mila account automatici che postavano messaggi invitanti ad astenersi dal voto alle elezioni di Midterm e che apparivano erroneamente provenire dai democratici. Lo ha reso noto il social media alla Reuters, come si legge sul suo sito. La rimozione risale a fine settembre-inizio ottobre, su segnalazione dei dem. Il numero di account eliminati è modesto se confrontato con i milioni di account cancellati per la diffusione di fake news nelle scorse presidenziali.LEGGI ANCHE Obama attacca Trump: «Mente e si inventa le cose»