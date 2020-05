Uccide la ex fidanzata di 17 anni decapitandola: la testa trovata in una valigia

Una ragazza di 17 anni è stata decapitata dall'ex fidanzato in Svezia: Wilma Andersson era scomparsa il 14 novembre del 2019 e la polizia ha trovato la testa due settimane dopo. Accusato dell'omicidio è l'ex fidanzato Tishko Ahmed Shabaz, che però continua dopo mesi a negare i fatti: secondo la polizia, il ragazzo avrebbe ucciso la ex approfittando del fatto che era andata a casa sua a riprendere alcune cose.

Turista litiga con la moglie e la lancia dal balcone: «Ero stressato dal lockdown»

Professoressa uccisa dal compagno. Agli amici diceva: «Se mi succede qualcosa è stato lui»

Mamma 25enne uccisa dall'ex compagno: il corpo ritrovato in un borsone sotterrato

Il macabro dettaglio svelato dalle forze dell'ordine è che la testa della ragazza è stata avvolta da fogli di alluminio e scotch e nascosta in una valigia. Shabaz è di origine irachena e ha acquisito la nazionalità svedese nel 2014.

Tracce del sangue di Wilma erano state trovate sul pavimento dell'appartamento di Shabaz e su un coltello da cucina, probabilmente l'arma del delitto. «Il sospetto - ha spiegato la polizia - ha conservato solo una parte del corpo e si è sbarazzato del resto». I resti della ragazza però non sono mai stati trovati. La madre Linda ha rivolto un appello alle forze dell'ordine: «Vogliamo sapere dov'è nostra figlia. Per favore non smettete di cercarla».

Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA