Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 2 luglio 2022, 129° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin.

Dopo la strage di 21 civili a sud Odessa avvenuta ieri mattina, continuano anche oggi da parte delle forze armate russe i bombardamenti e i lanci di missili contro obbiettivi che non hanno nulla di militare.

APPROFONDIMENTI IL CASO Ucraina, droni kamikaze per combattere i russi: così Kiev... IL REPORT Russi usano vecchi missili antinave per attacchi a terra.... L'ALTRO CONFLITTO Borscht, l'Ucraina vince la guerra sul piatto tipico conteso:...

La diretta

Ore 11.20 Kiev resiste

La Russia fa «piccoli progressi» intorno a Lysychansk. Lo afferma l'ultimo rapporto del ministero della Difesa britannico come riporta il Guardian. Secondo l'intelligence britannica, le forze russe stanno continuando a compiere «piccoli progressi» nella città strategica di Lysychansk, nell' Ucraina orientale, con attacchi aerei e di artiglieria nel distretto. Le forze ucraine probabilmente continuano a bloccare le forze russe nella periferia sud-orientale della città.

Ore 10.15 Le perdite russe

Le forze armate dell' Ucraina hanno eliminato finora 35.870 invasori russi e distrutto 1.582 carri armati e 800 sistemi di artiglieria. Lo sostiene lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, come riporta Ukrainska Pravda. Se la ciffra fosse confermata, la Russia avrebbe perso in 4 masi il doppio dei soldati caduti in 10 anni di guerra in Agfhanistan dal 1979. Anche in questo caso mancano conferme ufficiali, ma le stime più prudenti indicano in 15mila i soldati sovietici morti nella lunga campagna afghana. Altre fonti indicano almeno 24mila caduti.

Ore 9.05 Esplosioni a Mukolaiv

Forti esplosioni sono state udite nelle prime ore di questa mattina nella città ucraina di Mukolaiv, stando a quanto indica il sindaco Oleksandr Senkevich in un post su Telegram in cui invita la popolazione a rimanere nei rifugi. Lo riferisse Reuters sul suo sito web. Le esplosioni sono state precedute da sirene antiaeree.

Ore 8.40. Kiev, scuole riaperte il 1° settembre

L'Ucraina punta a far ripartire regolarmente il prossimo anno scolastico con le lezioni al via il 1° setttembre. L'annuncio vnato da ottimismo e coraggio è della direttrice del Dipartimento dell’istruzione e della scienza, Olena Fidanyan.

Ore 7.30 Nuove armi all'Ucraina

L' Ucraina sta «attivamente» negoziando l'invio di nuove armi dai propri partner per «togliere la superiorità ai russi. È necessario per il Donbass, per la regione di Kharkiv, per il sud». Lo ha affermato il presidente dell' Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo video-intervento notturno, riferisce Ukrinform. Il presidente ucraino ha ringraziato gli Stati Uniti e personalmente il presidente Biden per il nuovo pacchetto di sostegno per l' Ucraina. «Abbiamo lavorato molto per tale fornitura. In totale, questo pacchetto pesa 820 milioni di dollari e, oltre ai sistemi Nasams, include munizioni di artiglieria e sistemi radar», ha sottolineato. Oggi il primo ministro norvegese è stato Kiev. I due hanno discusso di un ulteriore sostegno alla difesa dell' Ucraina e del rafforzamento delle sanzioni contro la Russia, ha riferito Zelensky, ricordando anche l'istituzione di un gruppo speciale sulle garanzie di sicurezza internazionali per l' Ucraina. «Il compito principale del gruppo è sviluppare un formato di garanzie di sicurezza per il nostro stato che funzioni a lungo termine e in modo realistico in modo che non ci siano aggressioni future», ha affermato.

Ore 6.50 Bombe al fosforo

Le forze armate ucraine hanno accusato la Russia di aver condotto attacchi con bombe al fosforo sull'isola dei Serpenti, all'indomani dall'annunciato ritiro dall'avamposto nel mar Nero. «Oggi, intorno alle 18 - si legge in una nota - aerei russi SU-30 per due volte hanno condotto attacchi con bombe al fosforo» sull'isola. Kiev ha accusato i russi, che ieri avevano qualificato il ritiro come un «gesto di buona volontà», di non essere in grado di «rispettare neanche le loro stesse dichiarazioni». Alla nota hanno allegato un video che mostra un aereo sganciare gli ordigni, il cui uso contro i civili è vietato dalle convenzioni internazionali.

La giornata

L'ennesima strage di civili insanguina l'Ucraina. Mentre ancora si rimuovono le macerie del centro commerciale bombardato a Kremenchuk, un nuovo attacco missilistico russo ha centrato in pieno un condominio e un centro ricreativo nella regione meridionale di Odessa: almeno 21 le vittime accertate, 16 rimaste uccise negli appartamenti e 5 nel luogo di ritrovo, tra cui un dodicenne, mentre altre 39 persone sono state ferite, compresi 6 bambini. Il raid ha preso di mira il villaggio di Serhiivka, baia lagunare sulla costa del Mar Nero, un'ottantina di km a sud di Odessa. E proprio sul Mar Nero volava il bombardiere russo che ha colpito la città con missili «molto pesanti e molto potenti», ha spiegato il portavoce del governatore, Serhiy Bratchuk. Il nuovo massacro scuote l'oblast di Odessa, che solo poche ore fa era stata dichiarata «interamente liberata dagli occupanti», dopo il ritiro delle forze nemiche dall'Isola dei Serpenti. La «risposta» delle Forze armate non si farà attendere, ha avvertito il consigliere di Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino denunciato l'attacco come un «atto di terrorismo». Ma ancora una volta il Cremlino ha negato di aver preso di mira obiettivi civili.

Immediate sono giunte le condanne occidentali. L'alto rappresentante Ue Josep Borrell ha parlato di «atti che equivalgono a crimini di guerra», mentre Berlino ha accusato Mosca di agire in modo «disumano e cinico». E per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con gli attacchi di oggi Vladimir «Putin sta dimostrando una sola cosa: di non volere la pace». I bombardamenti continuano a mietere vittime in tutto il Paese. Sempre a sud, Kiev ha denunciato raid sull'area portuale di Mykolaiv con bombe a grappolo vietate, con un fuoco di fila di dieci missili sparati nell'arco di 25 minuti. Nella regione nordorientale di Kharkiv, in 24 ore gli attacchi hanno provocato almeno 4 morti e 5 feriti. Orrori che continuano a emergere anche nelle città già conquistate dai russi come Mariupol, dove secondo gli ucraini è stata trovata un'altra fossa comune con più di cento corpi.

I combattimenti proseguono intanto nel Donbass, dove l'esercito di Putin sta cercando di accerchiare da sud e da ovest le truppe nemiche a Lysychansk, l'unica città della regione di Lugansk ancora controllata da Kiev. Le unità di difesa sono state sottoposte al fuoco d'artiglieria negli insediamenti circostanti, mentre i russi tentano di prendere il controllo dell'autostrada strategica Bakhmut-Lysychansk. Sul piano diplomatico, gli sforzi si concentrano sui corridoi del grano. Reduce dal vertice Nato di Madrid, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato nuovi colloqui nelle prossime ore con Putin e Zelensky. «Possiamo esportare questi prodotti ai Paesi che ne hanno bisogno, nella regione abbiamo a disposizione circa 20 navi e sono pronte a partire», ha assicurato. Consultazioni sono state confermate da Kiev, secondo cui però non è ancora stata fissata alcuna data per un incontro «in Turchia o da qualsiasi altra parte».

Per il momento resta comunque escluso un confronto diretto tra i leader, dopo che il Cremlino ha precisato che il presidente indonesiano Joko Widodo non ha consegnato a Putin un messaggio scritto di Zelensky. La riapertura delle rotte navali per le esportazioni resta la priorità di Kiev. «Se questa minaccia della fame non viene rimossa, se il Mar Nero non viene sbloccato immediatamente - ha avvertito Zelensky in videocollegamento con un festival a Vienna - il risultato della crisi alimentare sarà uno tsunami migratorio che raggiungerà anche voi, anche se l'Austria è lontana dal mare». Ma proprio sul grano potrebbe aprirsi ora un nuovo fronte. L'ambasciatore ucraino ad Ankara, Vasyl Bodnar, ha chiesto alle autorità della Turchia di sequestrare la nave russa Zhibek Zholy, che ha gettato l'ancora nei pressi delle sue coste dopo essere salpata dal porto «occupato» di Berdiansk con un carico di migliaia di tonnellate di cereali che per Kiev è stato rubato.

Bielorussia, verso la guerra? Convocazioni in massa dagli uffici di arruolamento. I coscritti: «Siamo nel panico»

Just imagine: you wake up and realize that there is no way out. People were trapped in their own apartments after russian missiles hit a residential high-rise in #Odesa



At least 10 people have been confirming dead

Rescue workers are working. pic.twitter.com/IELdbwicPQ — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) July 1, 2022