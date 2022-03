Ucraina, cosa sarà delle persone in fuga dalla guerra? Rifugiati, protezione temporanea: tutte le differenze

Le persone che sono in fuga dal conflitto tra Russia e Ucraina potrebbero beneficiare di un particolare status: quello di rifugiato o altre forme di protezione internazionale (protezione sussidiaria o permesso di soggiorno per casi speciali). Ma c’è anche un altro sistema di protezione mai attuato in Europa che potrebbe essere messo in pratica per la prima volta in questo caso: quello della “protezione temporanea”. È un provvedimento che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati