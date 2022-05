Putin sta vincendo la guerra? Avanza in Donbass e nel Mare d'Azov, Gilli: «Spinta propulsiva russa, per Kiev resistere è difficile»

La Russia continua ad intensificare i suoi attacchi per annientare l'Ucraina, almeno per quanto riguarda quell'obiettivo strategico che si è prefissata: il Donbass, con il controllo del Mare d'Azov. Le truppe di Putin in una settimana sono avanzate nel territorio ucraino più che nel resto del mese di maggio, tanto che il vice primo ministro del governo della Crimea, Georgy Muradov, canta vittoria: «Il Mare d'Azov è perduto per sempre per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati