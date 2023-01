Taglia da 72mila dollari sui tank della Nato in Ucraina. È l'offerta di un'azienda russa ai soldati impegnati nella guerra contro Kiev. La compagnia petrolifera russa Fores ha dichiarato che offrirà cinque milioni di rubli ai primi militari che distruggeranno o cattureranno i carri armati occidentali. Anche perché il Cremlino ha giurato che le forze di Putin li spazzeranno via. La proposta arriva dopo che l'attore e regista russo Ivan Okhlobystin ha detto che è pronto a pagare 10 milioni di rubli per ogni Abrams americano distrutto. Ha promesso anche 15 milioni di rubli per il primo leopard tedesco e 500mila per i successivi.

La società russa, come indicato dalla Reuters, è la Fores. Un'azienda con sede negli Urali che produce proppants per l'industria energetica. L'offerta lanciata dall'industria ha attirato i più curiosi: ovvero il pagamento in denaro ai militari russi che "catturano o distruggono" i carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca o Abrams di fabbricazione statunitense. L'azienda ha anche detto che pagherà una taglia di 15 milioni di rubli (215.000 dollari) per ogni jet da combattimento di fabbricazione occidentale distrutto.

Per contribuire a rafforzare la capacità militare dell'Ucraina, gli Stati Uniti, la Germania e molti altri Paesi europei si stanno preparando a inviare a Kiev decine di carri armati da combattimento avanzati nei prossimi mesi. La decisione è stata criticata dal Cremlino come una pericolosa escalation, con il portavoce Dmitry Peskov che ha dichiarato: «I carri armati in prima linea bruceranno».

FORES produce supporti ceramici per pozzi petroliferi. Gli impianti di produzione si trovano ad Asbest, Sukhoi Log, Kamensk-Uralsky e in altre città.

I carri armati non sono ancora stati spediti a Kiev e potrebbero volerci diversi mesi prima che la maggior parte delle consegne promesse venga inviata. Dall'inizio del conflitto, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto centinaia di armi occidentali. Kiev ha in precedenza respinto tali dichiarazioni, sottolineando ad esempio che la Russia ha affermato di aver distrutto un numero di lanciarazzi HIMARS di fabbricazione statunitense superiore a quello mai consegnato al Paese. Le precedenti consegne di armi occidentali avanzate, in particolare di HIMARS, sono state accreditate per aver ribaltato le sorti della guerra durata 11 mesi, aiutando Kyiv a ottenere una serie di vittorie a sorpresa e a respingere le forze russe dal territorio conquistato all'inizio dell'invasione.