Kim Jong-Un supervisiona il test dei nuovi lanciarazzi multipli: ipotesi armi per la Russia

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un nella giornata di giovedi 25 aprile ha supervisionato i test di nuovi proiettili, utilizzati per i lanciarazzi, con calibro di 240 millimetri. Questo collaudo secondo alcuni osservatori sarebbe stato fatto anche per fornire eventuali armamenti alla Russia.

Il test

Secondo quanto viene riportato dall'agenzia locale, KCNA, in questo test sono state utilizzate le armi messe a punto da una nuova impresa della difesa nazionale.

Armi alla Russia?

Secondo alcuni esperti la Corea del Nord starebbe accellerando la messa in prova di questi nuovi proiettili non solo per poterli fornire alla Russia,impegnata nella guerra contro l'Ucraina, ma anche per rafforzare la propria posizione nei confronti della Corea del Sud.