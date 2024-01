Mar Rosso, nuovo attacco Houthi: missili dei ribelli contro una nave mercantile Usa. Tajani: «Pronti a inviare italiani in missione Onu a Gaza»

Gli Usa hanno confermato un nuovo attacco dei ribelli Houthi contro una loro nave. «Non ci sono stati né feriti né danni», riferisce il comando centrale Centcom. Gli Houthi hanno preso di mira una nave mercantile americana, scrive Centcom su X. L'equipaggio della nave, la Chem Ranger, «ha visto i missili colpire l'acqua vicino alla nave» e «non ci sono notizie di feriti o danni», la nave ha «proseguito la sua rotta».

Il Pakistan intanto ha attaccato la città iraniana di Saravan: 9 le vittime. Due giorni fa Teheran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano contro "obiettivi terroristici". Da Davos il presidente di Israele Herzog, accanto alla foto del piccolo Kfir Bibas, nel giorno in cui compie un anno e da tra 3 mesi nelle mani di Hamas, ha detto: «Combattiamo una guerra per la libertà del mondo». Netanyahu: «Pochi mesi per la vittoria».