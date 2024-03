Guerra Ucraina, Meloni: «No all'intervento diretto Nato, rischio escalation. Navalny non sarà dimenticato»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Senato per tenere le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo. La premier si è intrattenuta per fare qualche selfie all'ingresso di Palazzo Madama ed è stata accolta dal presidente Ignazio La Russa. Subito dopo di lei è arrivato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.