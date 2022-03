Ucraina, Yulia Zdanovska morta sotto i bombardamenti a Kharkiv: la campionessa di matematica uccisa mentre aiutava i civili a fuggire

Yulia Zdanovska è la quarta volontaria uccisa durante la guerra in Ucraina. È morta l'8 marzo a Kharkiv, sotto ai bombardamenti. Aveva solo 21 anni. Stava aiutando i civili e gli animali a scappare dal conflitto e le è toccato il destino peggiore. Yulia era una delle menti più brillanti dell'Ucraina, un orgoglio per il suo Paese. Aveva una laurea in matematica e nel 2017 aveva vinto la medaglia d'argento nei campionati europei femminili, battendo centinaia di matematiche provenienti da 44 paesi. Faceva parte dell'associazione di volontariato "Teach for Ukraine".

Putin’s soulless air murderers literally crushing young Ukrainians with so much to give, globally: Yulia Zdanovska, world math competition champ, Teach for Ukraine participant, wartime humanitarian volunteer. Killed in the air assault on #Kharkiv. RIP. (via FB Oksana Matiyash) pic.twitter.com/9sWgnJw3Ps

— Roman Waschuk 🌻 (@WaschukCanUA) March 8, 2022