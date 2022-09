Un funzionario russo ha cercato di mascherare le prove degli attacchi di Mosca alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ma il risultato è stato abbastanza goffo. Alla domanda degli esperti dell'AIEA, l'agenzia internazionale per l'energia atomica, perché il razzo spuntasse fuori dalla direzione che avrebbe potuto far pensare a un attacco da parte dei territori ucraini occupati dal Cremlino, l'ufficiale ha risposto che il missle ha fatto un'inversione a U mentre si avvicinava al bersaglio. Questo il motivo perché proveniva dal territorio ucraino.

Zelensky a Cernobbio: «Pronti ad aumentare l'export di gas nella Ue. Spero di incontrare Draghi, grazie Italia»

Le forze armate ucraine hanno annunciato di aver bombardato una base russa a Energodar, la città dove si trova la centrale nucleare di Zaporizhzhia. «Dei raid di precisione delle nostre truppe hanno distrutto tre sistemi d'artiglieria del nemico nonché un deposito di munizioni nelle località di Kherson e Energodar», ha riferito l'esercito ucraino in un rapporto.

⚡️ In the video, the head of the IAEA asks the Russians why the projectile sticks out as if it came from the side of the occupied territory.



The Russian answers that when the projectile arrives, it makes a 180° turn. pic.twitter.com/FwRtAAvfra

— Flash (@Flash43191300) September 2, 2022