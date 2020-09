Bimba di 4 anni cade dalla finestra e viene presa al volo dai vicini con una coperta | Video

Watch: Four-year-old falls off window, rescued by neighbors with a blanket #ChinaBuzz pic.twitter.com/JaVchvoYFC — CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2020

Sul Web è stato pubblicato ilche in Cina è caduta dal terzo piano di un edificio e è stata presa al volo dai suoi vicini con l'aiuto di una coperta.Il filmato è stato registrato nella provincia cinese die mostra il drammatico momento in cui la bambina precipita, fortunatamente però viene salvata da un gruppo di vicini che riescono ad agire appena in tempo aiutandosi con una coperta, come riportano anche i media locali.L'incidente è avvenuto poiché la bambina era stata lasciata sola a casa dei nonni, nella prefettura di Ji'an, che si erano distratti per occuparsi della loro attività commerciale, mentre i genitori stavano lavorando in un'altra città.Mentre la bambina giocava da sola in una stanza al terzo piano, è uscita accidentalmente dalla finestra ed è stato allora che un residente, l'ha sentita piangere e urlare. Vedendola sospesa a tanti metri di altezza, ha subito chiamato aiuto.Nel video, diffuso dai media cinesi, si vede la bambina appesa alla finestra finché le sue forze non vengono meno e si lascia andare. Mentre la minore precipitava, un gruppo di persone aveva già pronta una coperta, con la quale sono riusciti a salvarle la vita.