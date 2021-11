Usa e Covid, New York due anni dopo: cosa è cambiato nella Grande Mela

NEW YORK - L’America dopo la pandemia, gli Stati Uniti dopo la riapertura dei confini, New York dopo due anni che hanno cambiato il mondo.

Il Covid è passato per di qua, in realtà non se n’è ancora del tutto andato.

E si è portato via vite, storie, aziende, soldi e soprattutto entusiasmi di una città che da sempre è l’emblema del Sogno Americano.

APPROFONDIMENTI VIDEO Usa e Covid, New York due anni dopo L'EPIDEMIA Viaggi, le regole per muoversi nel mondo (in base ai rischi): green... LA RICERCA Covid, allarme inquinamento negli Oceani per 25mila tonnellate di... LA PANDEMIA Covid, casi in salita in Europa da 5 settimane consecutive: il report...

Un Sogno che non è morto, certo. Ma un Sogno contagiato e in qualche modo ancora ammalato, proprio come le migliaia di persone affette dai sintomi del cosiddetto “long Covid”. Una città vittima, cioè, di parecchi strascichi, molti dei quali destinati a durare nel tempo.

Tornare fa un certo effetto.

Fanno un certo effetto le saracinesche abbassate: mediamente una su tre.

Fanno un certo effetto certi edifici svuotati, certe insegne rimosse, certe strade vuote.

Fanno un certo effetto certe crepe rotte: quelle di una città che oltre a ritrovarsi più povera, si ritrova di colpo assai meno sicura, quasi come in un salto indietro a decenni bui e criminali.

Un viaggio nel viaggio, che parte da qui, dall’incrocio di tutte le strade del mondo.

E che per queste strade si muove, tra vertigini verticali di incognite e di paure.

Ma pure tra le vertigini di speranze nuove.

*Da un’idea di Luca Marfé, un percorso a tappe, e diviso per temi, negli Usa di oggi e di domani.