Usa, Lincoln il miglior presidente di sempre. Trump? Il peggiore

Martedì 20 Febbraio 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 16:59

NEW YORK - Abraham Lincoln il miglior presidente di sempre, Donald Trump il peggiore in assoluto. A stilare la classifica della “grandezza” degli inquilini della Casa Bianca è l’Associazione di Scienze Politiche Americane che, ogni quattro anni, chiede ai suoi dirigenti, esperti e membri di esprimersi al riguardo.170 pareri ad oscillare lungo una scala, che va da 0 a 100, tesa per l’appunto a rappresentare la “complessiva grandezza” dei Commander in Chief.Trump in coda non soltanto nella graduatoria generale, ma anche nell’ambito ristretto di quella tracciata dai conservatori di fede repubblicana, dove si piazza 40esimo. Nonostante i risultati incassati di recente (ultimo quello della riforma fiscale), infatti, il tycoon continua a scavare il fondo della sua (im)popolarità.Male anche Bill Clinton, che arretra dall’ottavo al tredicesimo posto, travolto dalla sconfitta di Hillary, e del suo cognome, nonché dalle critiche mosse alla sua associazione, considerata da molti più una macchina da soldi che non un centro nevralgico di iniziative politiche e benefiche.Rispetto al 2014, nessuna novità tra le prime sette posizioni. Confermati Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Harry S. Truman e Dwight Eisenhower.Notevole, invece, il balzo di avanti di Barack Obama, da 18esimo a ottavo. Ben dieci caselle giustificate dal fatto che al tempo dello scorso sondaggio l’ex senatore democratico dell’Illinois fosse il presidente in carica e dunque alle prese con le tante difficoltà legate al suo ruolo. Al contrario, oggi come oggi, del predecessore di Trump una certa America avverte una profonda nostalgia.