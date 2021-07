Usa, prima donna entra nel corpo speciale della marina

Negli Stati Uniti la prima donna entra nel corpo speciale della Marina. Una conquista ottenuta dopo un corso estenuante di nove mesi. Il programma di addestramento ha portato la donna a diventare un membro dell'equipaggio di navi da combattimento speciali (SWCC). Lo riporta la Bbc. Si tratta di un gruppo d'elite che conduce operazioni militari segrete e assiste i Navy Seals nelle missioni ad alto rischio.

Il Pentagono non ha voluto rivelare il nome della prima donna che ha superato gli estenuanti nove mesi di addestramento. Solo il 35% circa dei marinai che fanno domanda per entrare nei Swcc riescono a superare il corso che culmina con una prova di 72 ore chiamata Tour, durante la quale le reclute devono correre per 23 ore di corsa e nuotare per 8 km in ambienti difficili.