Mercoledì 21 Marzo 2018, 10:01

Il presunto autore degli attentati dinamitardi in Texas è stato individuato dalla polizia: lo riporta Sky News che cita notizie dei media Usa. Sembra che l'uomo sia stato colpito dalla polizia e si sia fatto saltare in aria con uno dei suoi dispositivi fatti in casa ad Austin, la città dove ha diffuso paura e panico, dopo aver ucciso nella sparatoria un ufficiale di polizia. Ad Austin negli ultimi giorni erano deflagrati sei pacchi esplosivi: da subito era stato sospettato un Unabomber che agiva per motivi razziali.