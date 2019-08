Venezuela, cronaca di un Paese distrutto: il salario mensile vale 2 dollari

Venerdì 30 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due dollari americani per un mese di lavoro.Un’equazione già di per sé sufficiente a tracciare il profilo di un Venezuela oramai distrutto.Un salario che non basta nemmeno per comprare un uovo al giorno.Figurarsi per vivere, per protestare.E infatti non protesta più nessuno.Su Caracas e dintorni è calato di nuovo il silenzio.Dei media, ma soprattutto delle masse.Di quel popolo tanto decantato da Hugo Chávez e tanto umiliato da Nicolás Maduro che di invadere le strade e le piazze non ha più voglia, non ha più forza e, peggio ancora, ha una paura fottuta.A fronte di un’economia in frantumi, infatti, l’unica maniera per garantirsi le briciole del sostentamento sono i sussidi statali. Anche quelli ridotti agli avanzi dei minimi termini, ma pur sempre in grado di materializzarsi in qualche pacco di riso o in qualche sacco di farina che in questo preciso momento storico, all’ombra del monte Ávila, equivalgono alla sopravvivenza propria e dei propri figli. Questo senza contare la possibilità di ritorsioni cui il regime tradizionalmente è tutt’altro che estraneo.Insomma, il rapporto con il dollaro si piega di 120 punti percentuali in un mese, l’inflazione non è più neanche calcolabile, la vita dei venezuelani è da tempo impossibile e della luce in fondo al tunnel socialista, no, non ce n’è alcuna traccia.Traccia che rimarrà, invece, impressa nella storia di una sorta di capolavoro alla rovescia: quello di uno Stato fallito e del destino dei suoi (ex) abitanti di cui nessuno parla nemmeno più.