Lo show anti-italiano modello Granducato: l'eurovolgarità diventa un assist per Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 15 Settembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Conoscevo un uomo che mentre parlava metteva le dita nel naso. Fosse almeno stato il suo!». Karl Kraus avrebbe potuto adattare questo aforisma al lussemburghese Jean Asselbron. Il quale a un certo punto, nel pieno della stizza, mentre gesticolava e si dimenava come fosse la caricatura dell'uomo mediterraneo nella retorica nord-europea, con il dito del braccio teso è quasi arrivato a toccare la guancia di Matteo Salvini. Ingiuriandolo dopo averlo interrotto più volte maleducatamente. E alla fine, nella delusione di non vedersi rispondere in maniera sguaiata e di non aver provocato né rabbia né derisione da parte del collega italiano, con voce roca da taverniere (è rubizzo come Juncker il ministro del piccolo Granducato) o da attore in disarmo (con quel baffo afflosciato e poco espressivo, con la camicia troppo abbondante e una malriposta superiorità da euro-sapiente), lancia il suo epiteto: «Merde alors!». Che è insieme un'imprecazione e un insulto. A dir poco inusuale in una riunione tra ministri.Salvini spiega la sua politica sull'immigrazione, e lui lo interrompe: «Bla.. bla... bla...». E anche uno sbeffeggiante: «Su, dai, su, dai...». Salvini gli lancia un'occhiata che potrebbe smontare l'arroganza del collega, se non fosse che la superbia è il più difficilmente sanabile tra tutti i vizi. E il vizio di maltrattare l'Italia dall'alto in basso, somministrandole maldestre lezioncine non richieste sui migranti e sul resto, è ultimamente il più diffuso tra i presunti benpensanti del politicamente corretto. Quelli che hanno trovato in Asselborn la loro caricatura ma anche il loro specchio.