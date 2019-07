Vigilante Decathlon accoltellato per derubare un turista: arrestato un minorenne magrebino, altri due in fuga

Migranti, ong tedesca ne salva 65 al largo della Libia: a bordo una giornalista. Salvini: «Vadano in Germania»

🔷 #ALERTA Detectat apunyalament a un vigilant de seguretat del Decathlon del carrer 📍de la Canuda.



Tres nois magrebins han tractat de robar un rellotge a un turista mexicà i en fugir, un dels menors, ha apunyalat al vigilant. pic.twitter.com/IBvWa6pq6e — Helpers [BCN] (@BCNHelpers) 4 luglio 2019

Venerdì 5 Luglio 2019, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:53

Erano entrati in un punto vendita die qui avevano subito individuato la loro potenziale vittima: unmessicano poco attento a cui sfilare un costoso. Il tentativo, però, è stato prontamente sventato da unadel negozio, che è riuscito a mettere in fuga i tre giovani ed ha tentato anche di inseguirli, finendo però per essere aggredito eda uno dei tre ragazzi, undiÈ accaduto ieri mattina a, nel negozio Decathlon di carrer de la Canuda. I tre giovani, probabilmente tutti minorenni e nordafricani, stavano per rubare l'alma sono stati 'disturbati' da uno degli addetti alla sicurezza. I tre, a quel punto, si sono dati alla fuga, inseguiti dal vigilante, che era riuscito anche a fermare uno di loro. Per liberarsi dalla presa, il giovane ha tirato fuori uned ha ferito la guardia giurata, per poi continuare la propria fuga.Pochi minuti dopo, in una via limitrofa, alcuniferito sono riusciti a fermare il giovanissimo nordafricano, bloccandolo dopo una colluttazione, ripresa in un filmato girato da alcuni residenti. Alla fine il ragazzo è stato consegnato alla, mentre i due amici sarebbero ancora a piede libero. Secondo le prime indagini della polizia, come riporta anche 20minutos.es , si tratterebbe di minorenni non accompagnati, che vivono in Spagna lontani dalle loro famiglie e probabilmente senza fissa dimora. Il vigilante ferito, trasportato in ospedale, si trova ancora ricoverato ma per i medici è fuori pericolo.