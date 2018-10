L'anticipazione del libro di Cantone: «Corruzione, non ho bacchette magiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo un'alta percezione della corruzione nel nostro Paese, ma i numeri delle condanne penali sono solo lo 0,5 per cento di tutte le sentenze definitive dello scorso anno. Una nuova emergenza nazionale, descritta, analizzata e raccontata da chi quattro anni fa venne scelto per guidare l'Autorità per la prevenzione della corruzione. Il nuovo libro di Raffaele Cantone (Corruzione e anticorruzione, dieci lezioni edito da Feltrinelli, 208 pagine, 17 euro), scritto a quattro mani attraverso continui confronti con il professore Enrico Carloni, è un bisturi profondo che scava nei limiti dei rimedi individuati per combattere il «pane sporco» delle mazzette, secondo la definizione di papa Francesco. Un «pane sporco» che, secondo alcuni calcoli, ci costa 60 miliardi l'anno.«La corruzione è un male che certo si insedia facilmente su un sistema amministrativo ricco di risorse e opportunità, ma impoverire l'amministrazione non è la risposta migliore per combatterla» scrivono gli autori. Il governo Conte ha approvato un disegno di legge, che in questi giorni è all'esame della sesta commissione del Csm per un parere. Raffaele Cantone entra nel merito della riforma annunciata dal governo Lega-5 Stelle («definita con un po' di retorica spazzacorrotti» scrive) e critica la non punibilità che verrebbe assicurata a chi confessa una corruzione, indica i complici e restituisce la tangente intascata. Scrivono Cantone e il professore Carloni, docente a Perugia: «La soluzione ci lascia non poco perplessi poiché non solo potrebbe essere in contrasto con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma potrebbe prestarsi a rischi di gravi abusi, con un'offerta corruttiva fatta fin dal primo momento con il solo obiettivo di denunciare la controparte».