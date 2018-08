Migranti, Aquarius cerca un porto. Roma, pressing sulla Libia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 14 Agosto 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2018 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di nuovo scontro sul destino della nave Aquarius. Da ieri mattina, l'imbarcazione di Sos Mediterranee con personale Msf a bordo è ferma a 32 miglia marine dall'Italia in attesa di indicazioni da parte dei paesi europei sul destino suo e dei 141 migranti raccolti nel corso di due operazioni di soccorso coordinate dall'autorità libica che, però, l'altra mattina non ha voluto indicare un place of safety per lo sbarco dei migranti, invitando la nave ong a dirigersi verso Nord. La Commissione europea ha dichiarato che si occuperà di chiedere disponibilità ai singoli paesi, ma ieri sera ancora nessuno si era fatto avanti ufficialmente.TONINELLI E SALVINICome è già accaduto nel corso dell'estate, la situazione è complicata e non è chiaro quali e quanti paesi si offriranno per accogliere questi naufraghi, la stragrande maggioranza dei quali viene da Eritrea ed Etiopia, 67 sono minori non accompagnati, 2 bambini molto piccoli e 2 donne incinte. Per oggi Msf e Sos Mediterranee hanno convocato una conferenza stampa a Parigi. L'Italia si è immediatamente sfilata, per bocca del ministro dei Trasporti, competente sulla Guardia costiera, Danilo Toninelli: «L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi», ha scritto su Twitter. «La Aquarius può andare dove vuole, non in Italia», ha ribadito Salvini. I sindaci di Palermo e Napoli, Leoluca Orlando e Luigi De Magistris hanno formalmente «offerto» i loro porti anche se la competenza sull'approdo è del Viminale e in serata, con indiretta risposta all'Italia, Gibilterra ha fatto sapere che dal prossimo 20 agosto le toglierà il diritto di battere la sua bandiera: «Si è registrata come barca di ricerca, non di salvataggio», è la spiegazione formale mentre arriva il no anche da Londra (il quarto dopo Spagna, Italia e Malta).