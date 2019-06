Autonomia, Salvini rilancia per far digerire ai suoi la trattativa con l'Europa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 25 Giugno 2019, 10:30

Il Nord in salsa leghista da ieri è ancora più forte dopo l'assegnazione delle Olimpiadi a Milano e Cortina. Ad aver fiutato l'aria da qualche giorno Giancarlo Giorgetti che ieri era a Losanna con i governatori di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia, e lì non ha perso occasione per sfottere il presidente della commissione Bilancio Claudio Borghi invitandolo a puntare i minibot sulla vittoria di Stoccolma.La pattuglia di economisti leghisti, sovranisti ed antieuro, anche ieri ha tentato l'ennesimo colpo di coda con l'europarlamentare Rinaldi secondo il quale «la procedura non verrà data». Non perché l'Italia aggiusterà i conti, ma perché «troppo rischiosa» per l'Unione. Alla tesi dell'Italia può continuare a fare debito, tanto è un Paese troppo grande per finire come al Grecia, ormai non crede neppure Salvini. Il leader leghista ieri ha tenuto il punto sulla flat tax come sull'esigenza di pagare i debitori privati della pubblica amministrazione, ma la pressione del Nord è troppo forte per spingere il Paese in avventure.