Caio Mussolini: «Non mi hanno candidato per il cognome, ma il brand del Duce piace ancora molto»

Martedì 9 Aprile 2019, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2019 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi hanno disabilitato l'account privato fino all'11 aprile. Eppure non avevo scritto nulla. Evidentemente Fb esegue le segnalazioni di centri sociali e compagni vari. Mentre tollera insulti, minacce di morte e immagini violente. Ho dato mandato al mio Avvocato di denunciare Fb per discriminazione».«Sì, ho sempre servito l'Italia in silenzio. Un po' per via del cognome ingombrante, che però porterò sempre con orgoglio, e un po' per il nome, nel senso che di carattere sono riservato. Volevo parlare di temi concreti, di interesse nazionale da far valere in Europa, di Sud come vera questione nazionale. E invece no. Pazienza, da domani girerò il mio collegio elettorale e parleremo di cose concrete. Di futuro. E di Italia».«Mai. È la mia prima esperienza. Ovviamente ho respirato politica per tutta la mia vita».«Credo per il mio nome, cioè per quello che ho fatto nella mia vita. Ufficiale di Marina, manager di grandi aziende, due lauree, tante esperienze internazionali. Ho sempre cercato di fare al meglio il mio dovere».«Lo scopriremo il 26 Maggio. Tanti vogliono scrivere Mussolini sulla scheda. Così, ho deciso che il motto della mia campagna è #ScriviMussolini e devo dire che piace molto».«Non ci siamo ancora sentiti. Ho un buon rapporto con lei, che ha tanta esperienza e magari mi darà qualche consiglio prezioso nel corso della campagna».«Difendendo l'interesse nazionale in ogni singolo atto, votazione. Dall'agricoltura al turismo, troppe volte il Sud e l'Italia sono stati penalizzati a vantaggio del Nord Europa o di lobby finanziarie. Altro che Siamo europei o più Europa. Ci vuole più Italia!».