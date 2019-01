Cori razzisti, niente stop. Salvini fa marcia indietro: «Mai stadi chiusi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 8 Gennaio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La passerella dell'ovvio. In cui, ipotizzando qualsiasi soluzione, di fatto non ne hanno individuata neppure mezza. Certo, con gli slogan di sempre: «No al razzismo», «Soffochiamo la violenza» e così via dicendo. Un vertice doveroso, dopo la morte del tifoso prima di Inter-Napoli e l'oltraggio dei cori razzisti a Koulibaly che hanno spinto persino il capo della Fifa, Infantino, a un richiamo ufficiale al nostro calcio. Nuovi stadi, celle di sicurezza, le partite a rischio da vietare in notturna, il ritorno ai vecchi treni speciali che sono stati aboliti nel 99 dopo l'incendio al convoglio che provocò la morte di 4 tifosi della Salernitana. Di tutto, di più, insomma: con il mondo del pallone che ha mostrato compattezza nei confronti del governo che ha convocato questa riunione straordinaria dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.