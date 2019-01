Quattro indagati per la morte di Camilla: quelle barriere non dovevano essere lì

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 4 Gennaio 2019, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 10:31

TORINO - Ci sono quattro indagati per la morte della piccola Camilla. Fanno tutti parte della Sestriere Spa, la società che realizza e gestisce gli impianti di risalita dove l'altro ieri è morta la bambina romana. Camilla Compagnucci, 9 anni, di Roma, stava sciando con il suo papà quando poco prima della discesa l'Imbuto, nel comprensorio della Via Lattea, in Piemonte, ha perso il controllo degli sci andando fuoripista. Una corsa di una cinquantina di metri che si è conclusa contro una della barriere frangivento che si trovano ai lati della discesa. L'urto, violentissimo, non le ha lasciato scampo. Un incidente che richiama quello accaduto più o meno un anno fa, il 20 gennaio 2018, in cui, ad appena duecento metri di distanza, perse la vita Giovanni Bonaventura, di 31 anni. I quattro indagati di oggi l'amministratore delegato Alessandro Perron Cabus, l'attuale direttore delle piste Alessandro Moschini e il suo predecessore Vittorio i, Cristina Chianale e Vittorio Moschini sono gli stessi di allora. Il fascicolo che è stato aperto in Procura a Torino è per omicidio colposo. E adesso i due incidenti saranno trattati insieme.