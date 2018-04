Salvini e Di Maio ai ferri corti: si allontana il patto M5S-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 10 Aprile 2018, 06:37 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La settimana che dovrebbe chiudersi con un nuovo giro di consultazioni al Quirinale intorno alla formazione di un nuovo governo parte all'insegna di un crescendo di attriti fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Sembra allontanarsi dunque l'ipotesi di un incontro fra i due leader politici che si sarebbe dovuto tenere prima dei colloqui con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si inizia sin da mattina presto, quando Di Maio dichiara che le possibilità di fare un governo «ammucchiata» centrodestra-Cinquestelle sono pari pressoché «allo zero».Scende il gelo così su Salvini che poco prima aveva alzato l'asticella al cinquantuno sulle possibilità di un governo insieme. A fine giornata, come racconta il leader leghista, i due non si sentono ma ribadiscono le proprie posizioni.Tenuto conto delle tensioni anche all'interno della coalizione di centrodestra e della ribadita indisponibilità del Partito Democratico a far parte di una maggioranza resta difficile immaginare una soluzione a breve per dare vita a un governo e, in molti continuano a dirsi convinti che prima della fine di aprile, quando si saranno consumate le regionali in Friuli Venezia Giulia e in Molise, l'orizzonte non sia destinato a schiarirsi.