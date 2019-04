L'Aquila dieci anni dopo, così la tecnologia 4.0 aiuta a vedere la terra che si muove

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 7 Aprile 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte del 6 aprile 2009, difficilmente gli aquilani potranno dimenticarla. In un attimo, la loro amata città è stata travolta da una tragedia immane: 309 morti, circa 1.600 feriti, circa 65 mila sfollati e danni per oltre 10 miliardi di euro. Il terremoto di magnitudo superiore a 6, colpì tutta la provincia dell'Aquila, e da allora la terra ha continuato a muoversi con 20 mila terremoti di una sequenza sismica che prosegue ancora oggi. Dieci anni dopo, il blog IngvTerremoti ha creato una story map sull'andamento spazio-temporale della sequenza di tutto l'anno 2009, un primo contributo web che attraverso mappe interattive, contenuti multimediali e funzioni di interazione sono utilizzati al fine di migliorare l'informazione, la didattica e la comunicazione anche di fenomeni naturali come la sismicità. Un mezzo per migliorare la comprensione di vivere in un territorio sismicamente attivo, come il Centro Italia, ma che può aiutare nella comprensione del rischio anche gli abitanti di altre aree. Uno dei problemi principali, infatti, è la mancanza di pianificazione e cultura della prevenzione. L'Aquila, ma anche Amatrice e Ischia, sembrano non aver insegnato nulla, e c'è chi continua a vivere in abitazioni non in grado di sostenere sismi di media e alta intensità.