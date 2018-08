Crollo di Genova, la contromossa di Autostrade: «Tocca a noi rifare il viadotto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 28 Agosto 2018, 08:00

Tornano a riunirsi i consigli di Atlantia e Autostrade per l'Italia (Aspi) sulle contestazioni del Mit per il crollo del Ponte di Genova. Le due riunioni si terranno venerdì 31, a ridosso dalla scadenza del termine (1 settembre) dei 15 giorni posto dal Ministero delle Infrastrutture nella lettera ricevuta da Aspi il 21 agosto. Alla fine della scorsa settimana ci sarebbe stata una consultazione informale dei consiglieri della società titolare della concessione, per fare il punto sulla situazione.Nella risposta di Autostrade che dovrebbe anche approvare il piano, verrà esplicitato che l'infrastruttura sul fiume Polcevera andrà ripristinata ad opera del concessionario, così come prevede la concessione, mentre ieri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli hanno precisato che i lavori devono essere a carico dello Stato (Fincantieri e Cdp).