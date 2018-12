«Non c'è nessun clima teso tra me e il sindaco di Napoli. Io faccio il mio lavoro e il sindaco fa il suo lavoro. Io non mando stilettate, per litigare bisogna essere in due ma per adesso c'è uno solo che lavora, quindi è difficile litigare». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del nuovo treno jazz per i pendolari commentando la situazione dell'Anm: «C'è un'azienda di proprietà del Comune - ha ribadito De Luca - per cui il Comune deve preparare un piano aziendale, punto. Se lo prepara bene, se no male. Non c'entrano le relazioni tra me e il sindaco. Ripeto, la regione stanzia 55 milioni l'anno, il Comune zero. Non devo aggiungere altro».

Martedì 4 Dicembre 2018, 14:53

