Sicurezza, domani l'ok: la Lega chiede la fiducia per blindare i ribelli M5S

Lunedì 26 Novembre 2018, 10:30

I ribelli, non allineati o malpancisti, come dir si voglia, del M5S sono dormienti. Per ora. E sembrano calmi, dunque rassegnati all'ineluttabilità del destino. «Se usciremo dall'Aula al momento della fiducia al dl-sicurezza? Al momento - racconta una parlamentare critica - non c'è questa indicazione, pardon questa ipotesi. Il caso mi sembra abbastanza chiuso». Oggi qualcosa però potrebbe muoversi. Al Senato, come si sa, è finita con cinque dissidenti che non hanno partecipato al voto di fiducia, e sono finiti sotto procedimento dei probiviri pentastellati. Rischiano la sospensione, eccezion fatta per il caso di Gregorio De Falco e Paola Nugnes che hanno marcato visita anche al voto sul decreto Genova.