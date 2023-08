Marianna Ricciardi, la deputata napoletana del M5S risponde a Fassino: «Questo è il cedolino di un giovane medico»

Dopo le parole di Piero Fassino, che aveva sventolato in aula il cedolino dello stipendio netto di un deputato da poco più di 4.700 euro, continua la polemica. Una deputata del Movimento 5 Stelle, Marianna Ricciardi, è intervenuta in aula a Montecitorio mostrando, in risposta dal parlamentare Pd, il cedolino di un medico specializzando: circa 1.650 euro al mese. Il video è diventato subito virale sui social.

«Ieri, in occasione della discussione sul bilancio della Camera dei deputati, ho presentato un Ordine del giorno che mirava alla sostenibilità ambientale di questa istituzione e come il mio ce n'erano altri cinque sulla stessa linea.

«Oggi un cedolino ve lo mostro io, è quello di un medico specializzando in medicina di emergenza e urgenza. Parliamo di circa 1.650 euro al mese, a fronte di notti e festivi lavorati, di straordinari non pagati. Il medico specializzando non riceve tredicesima né Tfr. E con lo stipendio che guadagna deve anche pagarsi le tasse universitarie. E non parliamo delle responsabilità di un medico, che ha nelle mani la vita delle persone. Credo sia giusto che i parlamentari guadagnino stipendi decorosi, ma che almeno si occupino dei problemi reali delle persone. Emergenza ambientale, difesa del Servizio Sanitario Nazionale, Reddito di Cittadinanza, salario minimo. Non cravatte o scarpe da ginnastica».