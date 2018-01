Diecimila aspiranti: ma i candidati dei Cinque Stelle li decide Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 19 Gennaio 2018, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come previsto dallo statuto, il capo politico, sentito il garante, ha facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo l'eventuale parere vincolante negativo sull'opportunità di accettazione della candidatura». Grazie a questo articolo, il numero 7 del regolamento delle parlamentarie concluse ieri, il Movimento 5 Stelle ritiene di essere al riparo dalla valanga di ricorsi annunciati dagli attivisti che sono stati esclusi dalla competizione elettorale e che tante polemiche stanno muovendo attraverso i social network e sul blog di Grillo.Lo staff grillino aveva previsto tutto già dallo scorso dicembre varando un nuovo statuto che attribuiva a Luigi Di Maio il ruolo di «Capo Politico» e a Beppe Grillo quello di garante. Insomma, nel day-after alle consultazioni, con queste nuove regole i vertici del Movimento si sentono in una botte di ferro: spettava a Di Maio e, in ultima istanza, a Grillo decidere chi poteva candidarsi. Tutti coloro sono stati esclusi dovranno probabilmente mettersi l'anima in pace. Almeno è questo il pensiero che filtra dallo staff di Di Maio. E il leader grillino ora gongola, ieri infatti ha annunciato che sono stati diecimila gli aspiranti parlamentari che si sono autocandidati.«C'erano persone che non avevano i requisiti ha spiegato ieri Di Maio - e li abbiamo scartati perché noi non siamo una navicella per andare in Parlamento. Ogni volta che facciamo le parlamentarie leggo sui giornali di caos, ma non è vero». Il riferimento è al rallentamento della piattaforma «Rousseau» che Casaleggio aveva ideato per svolgere le parlamentarie. Eppure le polemiche non si sono placate neppure a votazioni concluse. Sono in tantissimi a lamentarsi di non essere riusciti a votare e tanti altri che hanno raccontato di una procedura di voto durata alcune ore.