Il discount della droga 4.0: offerte e affari sul web

Venerdì 22 Febbraio 2019, 07:00

Oggi su drugs-center.biz tira aria di festa per tutti: chi diventa reseller, e cioè rivenditore, ha diritto a uno sconto del 50 per cento su tutti gli stupefacenti in catalogo. Vediamo l'offerta, sormontata da una grafica accattivante. «Babe, take me with you», dice una donnina avvenente al suo partner pronto a comprare per lei una «special night». Di regali sorprendenti, ce n'è a caterva. La cocaina Bio, pura all'86 per cento, la porti via a 100 dollari al grammo. Ma se vai sulla quantità, il prezzo cala fino a 70, per crollare a 50 semmai ti venisse in mente di prendere parte al business, e aderire alla rete di spaccio. Se invece vuoi solo rallegrare un party con gli amici, niente di meglio: le pillole di ecstasy, di un accecante colore viola, le tirano dietro: poco più di 50 dollari per 24 pezzi. Altrimenti c'è anche lo speed: anfetamine pure a 5 euro al grammo. E per i più nostalgici c'è un grande classico degli anni 80 come la Brown sugar, l'eroina dall'inconfondibile color sabbia è prezzata a 50 dollari al grammo. Clicchi, metti nel carrello, compili il form d'acquisto: su drugs.center è tutto rapido ed efficiente. Per informazioni di ogni genere, basta aprire un ticket: i fornitori hanno tempi di reazione rapidissimi. La piattaforma ha del resto sede a Gibilterra, difficile impicciarsi per chi vuole saperne di più. E poi al cliente vengono fornite tutte le informazioni che gli servono: bastano 6,90 dollari per la consegna ordinaria a sette giorni, e 20 per quella espressa in una giornata lavorativa.