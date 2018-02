«Italia al voto con l'incubo fake», l'allarme dei servizi segreti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Febbraio 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 21-02-2018 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La disamina degli eventi cyber occorsi a livello internazionale nel 2017 ha portato all'attenzione anche il filone delle campagne di influenza che, prendendo avvio con la diffusione online di informazioni trafugate mediante attacchi cyber, hanno mirato a condizionare l'orientamento e il sentimento delle opinioni pubbliche, specie in prossimità del voto». I Servizi segreti italiani confermano il rischio di incursioni straniere sulla campagna elettorale a colpi di fake news, ma pure come avvenuto alle presidenziali Usa con il caso Russiagate rubando dati sensibili attraverso attacchi hacker molto mirati. Ad evidenziare il pericolo è stato ieri il direttore del Dis, Alessandro Pansa, in occasione della presentazione a Palazzo Chigi, con il premier Paolo Gentiloni, della relazione che ogni anno il comparto intelligence invia al Parlamento.Un rischio elevato quello di influenza del voto che richiede il monitoraggio costante e il diretto intervento degli analisti dei Servizi. «Gli strumenti cyber possono svolgere un ruolo nel periodo elettorale ha spiegato Pansa - ed è per questo che il comparto è particolarmente attento, mettendo a disposizione la nostra organizzazione per evitare che le attività di propaganda e di votazione subiscano conseguenze negative».Non viene mai citata la Russia tra gli attori ostili, ma nella relazione viene specificato che per mettere in piedi tali campagne destabilizzanti sono utilizzate «tecniche sofisticate e ingenti risorse finanziarie cercando di sfruttare le divisioni politiche, economiche e sociali con l'obiettivo di minare la coesione nazionale».