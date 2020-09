Elezioni Regionali Puglia 2020, i risultati in diretta: exit poll. Otto i candidati alla massima carica, 29 in tutto le liste, oltre 1300 gli aspiranti consiglieri. Sono 15 le liste a sostegno di Michele Emiliano, 5 per Raffaele Fitto, tre per Ivan Scalfarotto, due per Antonella Laricchia, una ciascuno per Mario Conca, Pierfranco Bruni, Andrea D'Agosto e Nicola Cesaria. Si vota con una legge elettorale proporzionale a turno unico, con premio di maggioranza che dipende dal numero di voti conseguiti dalla coalizione vincitrice. Il candidato presidente, che prende un voto in più degli altri, vince. Sei le circoscrizioni, corrispondenti alle Province, tra cui Bari che è Area metropolitana. È possibile il voto disgiunto e da quest'anno anche la doppia preferenza di genere. La soglia di sbarramento è dell'8% per le coalizioni e per le liste che si presentano da sole e del 4% per le liste che si presentano in coalizione.

Sono oltre 3 milioni e 500 mila gli elettori pugliesi, compresi coloro che vivono all'estero, chiamati al voto domenica e lunedì per le elezioni regionali in cui sceglieranno il presidente della Regione e i 50 componenti del Consiglio. ella prima giornata di voto, fino alle ore 23:00 di ieri, in Puglia per le elezioni regionali aveva votato il 39,89% degli aventi diritto, secondo i dati del ministero dell'Interno. La provincia con la maggiore affluenza ieri è stata la Bat con il 42,61%, segue Lecce con 41,05%, poi Bari 40,92%, Brindisi 38,7%, Taranto 38,53% e Foggia 36,54%.

C'è stata una maggiore partecipazione per il quesito referendario: l' affluenza infatti è stata del 43,74%. Inoltre, per i pochi Comuni al voto, ha raggiunto il 49,09%. Sono oltre 3,5 milioni i pugliesi che hanno diritto al voto, compresi coloro che vivono all'estero. I seggi resteranno aperti fino alle 15:00 di oggi, poi inizierà lo spoglio: prima le schede del referendum costituzionale, poi quelle delle elezioni regionali e infine, domani martedì 22 settembre, si comincerà lo scrutinio per le comunali.



