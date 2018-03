Premier, Renzi fa un passo di lato: «Ma resto segretario Pd fino al 2021»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Marzo 2018, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 09:56

Nessun passo indietro. Ma nell'ultimo giorno di campagna elettorale, in una lunga maratona tra tv, web, radio, e il comizio di chiusura a Firenze, Matteo Renzi fa un passettino di lato nella speranza di recuperare voti per il Pd: «Toglietemi di mezzo dal novero dei candidati premier. Non personalizzo più e sono orgoglioso di essere allenatore di una squadra di grande livello. C'è Gentiloni che ha fatto un ottimo lavoro, c'è Minniti che ha impresso una svolta nel campo dell'immigrazione e della sicurezza. Ci sono Delrio e Franceschini. Chiunque venisse indicato da Mattarella, a cominciare da Gentiloni, avrà il pieno sostegno del Pd».Insomma, c'è Renzi ma «c'è soprattutto la squadra». Una mossa volta a evitare il bis del referendum costituzionale, trasformato in un plebiscito pro o contro di lui. Tant'è che il leader dem toglie dal tavolo le sue dimissioni in caso di sconfitta: «Sarò segretario fino al 2021, come deciso dalle primarie». E smentisce la voce che lo vorrebbe tentato, in caso di sconfitta, di mollare il Pd e creare un proprio partito come fece Emmanuel Macron in Francia: «Non mi piace l'idea di un'azienda privata che si trasforma in partito, non mi piace che uno è proprietario del simbolo. Io credo ai partiti, non ho padrini e padroni. Il Pd ha mille difficoltà, ma si discute e si vota. Però rosico, con il 23% Macron governa».