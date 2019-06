Il porta a porta di Potenza: così la Lega ha preso il primo capoluogo del Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sventola in alto il vessillo di Alberto da Giussano: Potenza, 819 metri sul livello del mare, è il primo capoluogo di regione del Mezzogiorno conquistato dalla Lega di Matteo Salvini.Per 200 voti su 32.296 votanti (il 54,6% degli elettori, contro il 71,7% del primo turno), Mario Guarente, 35 anni, impiegato, è il nuovo sindaco del capoluogo lucano.Per Potenza, potrebbe sembrare, una sorta di palingenesi rispetto al Dna della città modellato dai decenni di doroteismo democristiano trasformatosi nel camaleontismo del centrosinistra che proprio nelle elezioni comunali ha offerto le sue migliori performance.Già cinque anni fa a Potenza vinse al ballottaggio il centrodestra, quello di Fratelli d'Italia e di Dario De Luca, la vittoria dell' anatra zoppa: al sindaco mancava la maggioranza in consiglio e per cinque anni il concorso del Pd e di Articolo 1-Leu (Roberto Speranza, il leader nazionale è potentino) e la raccolta mista di consiglieri ha tenuto in piedi una maggioranza indistinta, sempre in bilico eternamente collegata alla guerriglia interna del Pd.Vinse un centrodestra senza Forza Italia e, tra le liste collegate, quella di Liberiamo la Città di Mario Guarente che per cinque anni è rimasto all'opposizione.