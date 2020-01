Aveva fatto parlare di sé per la sua attività di direttore della Reggia di Caserta: andato in pensione Mauro Felicori è stato eletto in consiglio regionale, con la lista Bonaccini presidente con oltre 5mila preferenze raccolte nella sua Bologna. Manager culturale che ha sempre lavorato nel settore pubblico, per moltissimi anni dirigente del Comune di Bologna, potrebbe assumere un ruolo nel prossimo esecutivo di Stefano Bonaccini. Durante la campagna elettorale è stato sostenuto attivamente da Italia Viva. Sempre nella lista del presidente entra in consiglio Giulia Pigoni, fedelissima di Matteo Richetti e sostenuta da Azione, il movimento fondato da Carlo Calenda. Ultimo aggiornamento: 14:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA