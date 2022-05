Forza Italia, la resa dei conti di Napoli: pronto il repulisti in altre regioni

Arriverà a Napoli venerdì dove - se ci saranno le condizioni - potrebbe godersi una mini luna di miele di qualche ora con la sua compagna Marta Fascina per ricaricarsi in vista della convention nazionale di sabato e domenica alla Mostra d'Oltremare. Silvio Berlusconi, dopo essere riuscito a riunire i compagni di coalizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si appresta a preparare l'evento napoletano del suo partito, in un momento in cui Forza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati