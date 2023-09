G20, Meloni vedrà il premier cinese Li Qiang: negoziati sulla Via della Seta. Domani bilaterale con Modi

La premier Giorgia Meloni avrà un bilaterale con il premier cinese Li Qiang, a margine del summit G20 i cui lavori si apriranno domani a New Delhi. L'incontro è stato concordato «appena pochi giorni fa» come «uno sviluppo naturale alla positiva visita appena fatta» dal ministro degli Esteri Antonio Tajani a Pechino. «Entrambe le parti ci tenevano a vedersi», ha aggiunto la fonte all'Ansa, a maggior ragione mentre stringono i tempi per una decisione italiana sull'uscita o meno dalla Via della Seta.

Il messaggio del G20

«Crisi a cascata» hanno posto sfide alla crescita economica di lungo termine: servono politiche macroeconomiche coordinate per sostenere l'economia mondiale. È il messaggio che il G20 intende lanciare nel comunicato finale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

Il comunicato farà riferimento all'incertezza sull'outlook che resta elevata e alla bilancia dei rischi che resta orientata al ribasso.

Meloni a New Delhi, domani bilaterale con Modi

Il Presidente Usa Biden, poche ore dopo il suo arrivo a Delhi nel tardo pomeriggio di oggi, sarà ospitato per una cena privata dal premier Modi nella sua residenza ufficiale. L'incontro a due e l'invito speciale arrivano a tre mesi di distanza dalla visita di stato di Modi negli Usa, mentre per Biden questa sarà la prima visita in India dopo la sua elezione alla presidenza. Prima di quello con Biden, Modi sarà impegnato questo pomeriggio in incontri a due con la premier del Bangladesh e con il leader di Mauritius. Fonti dell'ufficio del premier fanno sapere che a margine dell'agenda del summit G20, tra oggi e domenica, Modi avrà quindici incontri bilaterali con leader di altrettanti Paesi. Il meeting con la premier italiana Giorgia Meloni è previsto per domani.