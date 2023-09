Caivano, Ciciliano nominato commissario alla riqualificazione

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha nominato Fabio Ciciliano commissario alla riqualificazione di Caivano. Ciciliano, proveniente dai ranghi della Polizia di Stato, avrà il compito di gestire i 30 milioni di euro che il decreto legge approvato oggi destina per il piano di interventi volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune campano.

«Fabio Ciciliano conosce molto bene il territorio. Tra l'altro, a suo tempo, faceva i suoi allenamenti come atleta di pallanuoto nella piscina del Centro sportivo di Caivano...». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in una conferenza stampa al termine del Cdm, ha presentato il nuovo commissario.

«Abbiamo stanziato i primi 30 milioni di euro ma non pensate che il governo li considera sufficienti, verranno stanziate tutte le risorse che servono per vincere questa sfida» ha affermato la premier Meloni in conferenza stampa parlando del dl Caivano.

«Il pm nel caso in cui l'associazione a delinquere coinvolge un minore, non necessariamente come autore di un reato o concorrente ma anche come vittima della situazione, deve segnalare al procuratore presso il Tribunale dei minori la situazione di disagio per l'adozione di provvedimenti. Questo può essere l'inizio di responsabilizzazione dei genitori ma anche di perdita della potestà genitoriale, se il procuratore ritenesse che ne sussistano i presupposti» ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.