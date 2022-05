Gelmini: sinergie tra Nord e Sud, Pnrr è la nostra grande occasione

«Il Pnrr è una grande occasione. Dobbiamo correre per dimostrare che non siamo l'Italietta che non è in grado di fare i compiti a casa, ed oggi qui non ho sentito lamentele, ho percepito un'energia davvero positiva. Il Pnrr non è uno strumento per fare una manutenzione dell'esistentre, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini parlando nella giornata conclusiva del forum 'Verso Sud' che si sta svolgendo a Sorrento. E questo perché «il Sud rappresenta una sfida nazionale. Può essere, come il Forum Ambrosetti e il ministro Carfagna sostengono, l'hub tecnologico, dell'innovazione, industriale, dell'energia. E soprattutto è il ponte sul Mediterraneo, verso il Nord Africa e verso il Medioriente. Con questa strategia, con questa consapevolezza, le risorse del Pnrr e le risorse del Fsc devono essere utilizzate nel migliore dei modi, con l'ossessione di mettere a terra questi fondi e soprattutto di aprire i cantieri». Decisive le sinergie e opere annunciate da tempo, come il ponte sullo Stretto.

