«Surreale, sono allibito»: il prof Conte sbotta dopo lo scandalo del curriculum

Mercoledì 23 Maggio 2018, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 10:03

«Mi sembra di essere in un film surreale». Barricato in casa, Giuseppe Conte sta guardando la pellicola che non avrebbe mai voluto vedere e che non avrebbe mai immaginato potesse essere girata. È intitolabile: «Il curriculum più pazzo del mondo». Ma il padrone di casa, ossia il professore e il quasi premier congelato, il prescelto o (per dirla con Grillo) l'Elevato che sta rischiando di finire stritolato e di perdere Palazzo Chigi, non si diverte affatto davanti a questo spettacolo. Che dagli altari lo può precipitare nella polvere. «Sono allibito», dice al telefono a un amico. «Non sanno che cosa inventarsi», confida a Di Maio, che lo rassicura: «Una bufera basata sul nulla. Andiamo avanti».Ma il caso curriculum non sembra una vicenda irrilevante. Perché espone il simbolo della nuova politica scelto da Di Maio e Salvini, l'«amico del popolo» come lo ha definito Giggino, a trasformarsi da icona in anti-icona. E la sensibilità nazional-popolare, quando c'è qualche odore di trucchetto - «Ma mi è sfuggita solo qualche parola di troppo nel curriculum», è l'auto-difesa - non fa sconti. E comunque, i Cinque stelle fanno quadrato intorno al professore. Giulia Grillo e Laura Castelli, assicurano che si va avanti sul nome di Conte: «Ci mancherebbe!». E all'obiezione che il professore avrebbe poca esperienza e sarebbe solo un esecutore di un contratto redatto da altri, Castelli ha replicato: «È corretta la preoccupazione di Mattarella, ma non può avvenire con una persona come Conte. Conte avrà il voto di un Parlamento che lo ha scelto con un voto. Ha girato il mondo è preparatissimo, non è il grillo parlante di altri».