Lega, altolà a Fontana sulle famiglie gay: la legge non cambierà `

Domenica 3 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 08:00

La polemica esplode a meno di 24 ore dal giuramento e alla prima uscita pubblica del governo. Il vicepremier Matteo Salvini non perde tempo, mette paletti e replica alle dichiarazioni del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana che, da cattolico intransigente, vicino all'associazione prolife, ha ribadito le sue idee ai giornali: le famiglie gay non esistono. «Fontana è libero di avere le sue idee, ma non sono priorità e non sono nel contratto di governo», ribatte Salvini che assicura: «La revisione delle leggi sull'aborto e sulle unioni civili non sono all'ordine del giorno». La polemica monta: le associazioni che tutelano i diritti degli omosessuali e delle famiglie arcobaleno insorgono insieme al Pd. E Fontana si difende con quegli argomenti che cari al vicepremier e collega di partito: «Mi sembra che essere cattolico sia un marchio di vergogna ma siamo in Italia non in Arabia Saudita». Le reazioni, a fronte di un aumento del 149% delle unioni civili gay nel 2017, però, arrivano anche dai Cinquestelle, la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, sottolinea: «È il momento di lavorare, di pensare a cose serie».