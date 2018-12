La manovra slitta a oggi tra le perplessità del Quirinale. E Lega-M5S litigano sulle coperture

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Dicembre 2018, 07:30

A palazzo Chigi, in un crescente imbarazzo, smentiscono una nuova zuffa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Questa volta su come e dove trovare le coperture con cui finanziare alcune misure della manovra economica. Inclusa, si dice, perfino quota 100. E tutti scaricano la responsabilità del ritardo monster accumulato dalle legge di bilancio sulla Ragioneria generale: «Deve bollinare tutte le modifiche concordate con Bruxelles, ci vuole tempo...».Di certo, c'è che il nuovo rinvio a oggi del voto di fiducia del Senato, rivela le grandi e gravi difficoltà in cui annaspa il governo giallo-verde. Dopo mesi di battaglia con Bruxelles, Giuseppe Conte, Salvini e Di Maio sono stati costretti alla ritirata e a dover riscrivere da capo la legge di bilancio. Sergio Mattarella, che ha lavorato silenziosamente all'intesa con la Commissione europea per scongiurare la procedura d'infrazione, ha mostrato la massima comprensione. Ma anche dal Quirinale ieri sera - dopo che il previsto voto di fiducia è ulteriormente slittato impedendo per la prima volta al Parlamento di leggere e analizzare la legge di bilancio prima di votarla - è filtrata più di una perplessità. Perché, come ha ricordato mercoledì il capo dello Stato, il Parlamento svolge un ruolo centrale in quanto rappresentante della volontà popolare. «E se gli si impedisce di adempiere ai suoi compiti, come l'analisi di provvedimenti importanti quali la legge di bilancio, ciò non è positivo. Tutt'altro», dice una fonte autorevole che in queste ore ha parlato con il Presidente.