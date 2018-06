Nasce il governo Conte: così Di Maio ha convinto Salvini frenando la fronda M5S

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla felpa all'abito ministeriale. Tutto in un giornata lunga e decifrabile sin dalle prime ore del mattino quando Matteo Salvini - dopo una notte di riflessioni - decide di cambiare il «ci penserò» della sera prima, in un «ci provo». Decisiva e non più sopportabile la pressione di quello che una volta Umberto Bossi chiamava il «popolo delle partite Iva». Militanti, imprenditori, operai, semplici iscritti ma anche tutto il sistema Milano che conta e ancora, gli imprenditori veneti stanchi per «il troppo tempo che è stato perso». Tra loro, probabilmente, anche coloro che sostengono la Lega 2.0 dopo le note vicende sui fondi che hanno coinvolto il vecchio stato maggiore del Carroccio e che sono molto allarmati dal rischio liquidità che poteva abbattersi sul sistema bancario italiano.