Prescrizione, la tregua nel governo è già finita: sale la tensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 10 Novembre 2018, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coperta troppo corta per tutta la maggioranza gialloverde. Sono bastate poche ore e già l'accordo raggiunto giovedì mattina sulla giustizia ha cominciato a essere tirato da una parte e dall'altra, lasciando scoperti nuovi fianchi.Perché M5S e Lega quell'intesa la raccontano, anzi la vivono, in modo diverso. Su due punti tutti concordano: si è deciso di approvare subito la modifica della prescrizione all'interno del ddl anticorruzione, pur con la clausola che ne prevede l'entrata in vigore a gennaio 2020, e dare vita allo stesso tempo a una riforma del processo penale. Tutto lineare, se non fosse che sul rapporto tra i due provvedimenti le visioni divergono letteralmente: viaggiano slegati per i pentastellati, simul stabunt simul cadent per il Carroccio.