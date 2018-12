Salvini: rivedere il Contratto, cambiati i rapporti di forza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Dicembre 2018, 07:30

Per capire l'aria che tira, nelle ore in cui esplode l'eco-rissa, basta leggere la smentita che a metà pomeriggio diffonde l'entourage di Matteo Salvini: «Non è vero che i parlamentari leghisti abbiano chiesto al ministro di rompere con i 5Stelle. E non è vero che Salvini abbia risposto: ancora un po' di pazienza». Insomma, monta la precarietà giallo-verde. Si fa più doloroso il maldipancia dei leghisti. Salvini, per calmarli, fa sapere che la tassa sulle nuove auto diesel o a benzina «non passerà mai». E, soprattutto, intende rivedere il contratto di governo.Il capo della Lega è, a dir poco, irritato. Ha saputo del blitz dei 5Stelle, coordinato dal sottosegretario allo Sviluppo Davide Crippa e benedetto da Luigi Di Maio in persona, mercoledì notte. In commissione Bilancio della Camera i membri del Carroccio hanno subìto un vero e proprio agguato. In un emendamento sulla pesca, firmato anche dagli esponenti lumbard, Crippa insieme al sottosegretario Michele Dell'Orco e con la sponda del viceministro all'Economia Laura Castelli, ha fatto scivolare la tassa su chi acquista auto a benzina e diesel. E tra confusione e stanchezza, la norma è passata anche con i voti della Lega. Una mossa che Dell'Orco ha rivendicato su Fb per scaldare i cuori e innescare l'entusiasmo dei militanti grillini.