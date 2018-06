Dal lavoro alle pensioni, le prime mosse di Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:00

«È ora di far ripartire il Paese, di mettere da parte la Fornero, di istituire il reddito di cittadinanza e il salario minimo orario. E lo faremo». Così si è espresso il nuovo superministro Luigi Di Maio subito prima del giuramento. Aggiungendo poi, all'uscita del Quirinale, di volersi «mettere al lavoro per creare lavoro». Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è alla guida sia del dicastero dello Sviluppo economico che di quello del Lavoro; il passaggio di consegne con due ex titolari avverrà solo la prossima settimana ma il leader grillino ha detto che già ieri sera si sarebbe messo all'opera.