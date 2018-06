Il debutto di Salvini al governo: pronti a tagliare i fondi per l'accoglienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 08:00

La prima cosa da fare «lunedì in ufficio?» Matteo Salvini, neo ministro dell'Interno sta entrando a Palazzo Chigi, dopo aver giurato davanti al presidente della Repubblica. Risponde alla domanda mostrando di avere le idee chiare: «Io in ufficio ci vado stasera, non lunedì». E infatti, il nuovo capo del Viminale - uno dei dicasteri più delicati e importanti del governo - ancora prima di partecipare al Cdm per il rituale passaggio della campanella - ha convocato per le 20 tutti i direttori dei Dipartimenti, da quello dell'Ordine e la sicurezza pubblica a quello delle Libertà civili e dell'immigrazione. Un'occasione per conoscere chi lavorerà con lui, ma anche per porre le basi per l'attività futura. Sono tantissime le cose da fare, «riutilizzo dei beni confiscati alle mafie, i minori, la presenza delle forze dell'ordine a livello territoriale». «Insomma non ci annoieremo», sottolinea il leader del Carroccio, subito dopo essersi seduto alla scrivania che fu di Giolitti. Sul tavolo ancora pochissime cose, un grande computer e un documento sui programmi del ministero preparato per il suo arrivo.